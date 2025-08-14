La teoría sobre una canción secreta en 'The Life of a Showgirl', el nuevo álbum de Taylor Swift
Taylor Swift ha desvelado el tracklist de The Life of a Showgirl, su nuevo álbum compuesto por doce canciones. Sin embargo, los fans aseguran que podría haber una composición escondida...
Taylor Swift está muy cerca de estrenar su doceavo álbum de estudio. El 3 de octubre, verá la luz The Life of a Showgirl, un disco compuesto durante The Eras Tour que indaga en la efervescencia del momento más salvaje y dramático de su vida.
La propia artista ha querido desvelar detalles sobre el proceso artístico del disco en el pódcast New Heights: "Quería hacer un álbum centrado en la calidad. [...] Todo cuadra como un puzzle", ha asegurado. En este sentido, Taylor Swift ha confirmado que The Life of a Showgirlúnicamente contiene doce canciones: ni más ni menos.
A diferencia de su undécimo álbum The Tortured Poets Department (2024), que cuenta con 31 pistas en su segunda versión, su nuevo trabajo apuesta por la concreción. Sin embargo, los fans de Taylor Swift desconfían de su ídolo y aseguran que podría haber una canción escondida como parte del tracklist.
¿Una canción número 13?
Aunque la estadounidense ha comentado explícitamente que no habrá una canción número 13 en The Life of a Showgirl, los swifties están convencidos de que hay otra composición en el álbum. Para argumentar su teoría, el usuario @tayskarma_ en X (antes Twitter) señala que podría haber una canción escondida en la parte inferior derecha de la portada del tracklist del disco, justo debajo de la doceava canción.
Además, @dc_cova añade que los diseños para la venta de las distintas versiones de The Life of a Showgirl incluyen el número "13", que, además, es el favorito de Taylor Swift.
¿Una posible colaboración con Ariana Grande?
Aparte de la colaboración con Sabrina Carpenter, las teorías de los fans hablan de una posible fusión con Ariana Grande. Al parecer, Taylor Swift habría dado me gusta a un tuit donde @acervoarii fantaseaba con una colaboración musical entre ambas artistas. Esta interacción de la autora de The Life of a Showgirl ha desatado la euforia entre sus seguidores, y muchos fans aseguran que una posible versión deluxe del disco podría incluir esta esperaba fusión.
Tracklist de 'The Life of a Showgirl'
Más allá de las teorías, de momento The Life of a Showgirl está compuesto únicamente por doce canciones:
- 1. The Fate of Ophelia
- 2. Elizabeth Taylor
- 3. Opalite
- 4. Father Figure
- 5. Eldest Daughter
- 6. Ruin the Friendship
- 7. Actually Romantic
- 8. Wi$h Li$t
- 9. Wood
- 10. CANCELLED!
- 11. Honey
- 12. The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter)