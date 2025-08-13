Dua Lipa vuelve a celebrar su cumpleaños en Ibiza: un vestido exclusivo y las fotos cariñosas con Callum Turner | Getty Images

Un año más, Dua Lipaha elegido Ibiza para celebrar su 30 cumpleaños, reuniendo para ello a varios de sus amigos y a su novio, el actor y modelo británico Callum Turner. La cantante ya escogió la isla como destino para celebrar sus 28 años, y volvió a repetir para los 29 con un toque flamenco.

Esta vez, la artista ha decidido adelantar la celebración de su cumpleaños, que es el 22 de agosto, y ha compartido algunas fotografías en sus redes sociales. En ellas, hemos podido verla comiendo en un restaurante con vistas al mar y con una actitud muy cariñosa hacia su novio.

Además, han compartido en sus historias de Instagram cómo disfrutaban de una película al aire libre con el mar al lado, unas palomitas y las estrellas brillando en el cielo.

Un vestido exclusivo

Para este día tan especial, Dua Lipa quiso lucir un vestido estilo ibicenco, con la espalda abierta y una abertura en el lateral de los glúteos, el cual fue diseñado exclusivamente para ella. Su creador es Simón Porte, diseñador y fundador de Jacquemus, que se encontraba también en la fiesta.

El look estaba acompañado de varias piezas de joyería: pendientes florales, un anillo de Tiffany & Co. y otro de Chloé y dos brazaletes de plata de Elsa Peretti para Tiffany & Co. Su bolso es un Mini Jodie de la marca Bottega Veneta.

En cuanto a su novio, Callum Turner lució un pantalón largo y una camisa de manga larga de rayas, a pesar del calor que hizo en la isla.

Una mano muy cariñosa

Quizás de lo más comentado en redes ha sido la actitud cariñosa que ha tenido su pareja Callum Turner, el cual ha posado en las fotos con ella abrazándola, besándola en la mejilla y con la mano colocada en su glúteo.

En otras ocasiones, ya se había visto a la pareja expresar su amor intensamente en público, dándose besos, abrazos o caricias sin importarles que les captara una cámara. Este hecho ha sido muy comentado en redes por sus fans, los cuales ven en ello un claro signo de que el amor de la pareja es puro y sincero.

Su amor por España

Ya en el mes de julio, la artista eligió las Islas Baleares para pasar sus vacaciones de 2025, en ese caso Mallorca, disfrutando de sus aguas cristalinas y las vistas a la sierra de Tramontana.

Aunque en el mes de abril también pudimos verla demostrar su pasión por España en su paso por Madrid, donde se la pudo ver almorzando con Pedro Almodóvar,tomando churros en la chocolatería San Ginés y comiendo en el restaurante Sala De Despiece.

Otro destino que la artista ha visitado ha sido Barcelona, donde grabó el videoclip de Illusion, concretamente en las piscinas municipales de Montjuic. Además, la artista también ha paseado por la Fundació Joan Miró en Barcelona y el Museo del Prado de Madrid.