Taylor Swift desvela las portadas y el tracklist de 'The Life of a Showgirl', su nuevo álbum

El 11 de agosto, Taylor Swiftincendió las redes a través de un adelanto del pódcast de su novio,Travis Kelce, en el cual se anunciaba el lanzamiento de su próximo álbum The Life of a Showgirl. Al mismo tiempo, el disco se puso en preventa en la página web hasta el 13 de octubre, aunque el disco verá la luz el 3 de octubre. Después, más cuentas atrás en forma de puerta aparecieron, completándose poco tiempo antes de que el episodio del pódcast viera la luz.

Ahora, por fin tenemos todos los detalles. Cada cuenta atrás con forma de puerta representaba las versiones alternativas de su nuevo disco The Life of a Showgirl. Cada una cuenta con una versión deluxe del disco en CD, las cuales vienen acompañadas por ilustraciones coleccionables, un folleto con fotos nunca vistas, tres tarjetas fotográficas con una imagen y letra de una canción, un joyero con brillantina y un llavero diferente para cada edición.

La estadounidense también ha desvelado el tracklist completo, confirmando las sospechas que los fans tenían sobre una posible colaboración con Sabrina Carpenter. A continuación, te contamos todos los detalles.

Las diferentes caras de una 'showgirl'

La primera de todas es la versión base del disco, la cual está presente en el vinilo, la versión CD y la versión casete. En ella, podemos ver a Taylor vestida con un traje de pedrería brillante y sumergida en el agua. Para muchos, la imagen guarda relación con el cuadro Ofelia de John Everett Millais. Y probablemente esta similitud no sea pura casualidad, pues la canción de apertura del disco tiene ese mismo nombre, The Fate of Ophelia.

Según la artista ha explicado en la entrevista del pódcast, la portada hace referencia al final de cada show de The Eras Tour cuando se metía en la bañera antes de irse a descansar. Esta portada tiene como título Sweat and Vanilla Perfume, en referencia a las dos caras de una diva que lo da todo sobre el escenario.

La siguiente portada, de nombre It's Frightening, es algo diferente al resto en cuanto al uso de los colores, la iluminación y la vestimenta. En ella, Taylor hace uso de un mono negro, corto y apretado, y se encuentra "reptando" sobre las butacas rojas de un teatro a oscuras. La única fuente de luz, ligeramente amarilla, se encuentra frente a ella, donde nos encontramos nosotros como espectadores.

Al rededor de la escena aparecen algunas cartulinas rojas y doradas agarradas por manos, lo cual puede venir a representar esos momentos en los que los fans la rodean para pedirle un autógrafo cuando el show ha terminado. Esta teoría podría confirmarse con el título de la canción, pues la fama puede ser algo aterrador si nos fijamos en algunas de sus facetas.

En la tercera portada podemos ver a una Taylor con un ostentoso traje de plumas y una peluca de pelo corto, negro y con flequillo recto. En este caso, la luz tiene un tono verdoso, y, de nuevo, la cantante se encuentra mirando hacia su origen, con los codos apoyados sobre una silla y las manos apoyadas sobre la cara.

Sin embargo, la forma en la que la artista tiene colocados las manos llamó la atención de muchos de sus fans, relacionándola con una foto de Ariana Grande en una postura muy similar. El título de esta edición es It’s Rapturous, haciendo quizás referencia a los sentimientos de euforia que vive Taylor como showgirl cuando está sobre el escenario.

Por último, tenemos la portada más sensual de todas, titulada It’s Beautiful. En ella, podemos ver una Taylor con un vestido de pedrería muy al estilo de una vedette, el cual deja al descubierto sus caderas y glúteos y bajo el que se transparentan sus pechos. Aquí, la escena está bien iluminada, pudiendo ver a Taylor sentada con un fondo marrón, con las piernas cruzadas y mordiéndose de forma pícara un dedo.

El 'tracklist' revelado

El tracklist del disco ha sido revelado junto a la contraportada del mismo, en la cual puede verse a Taylor con un adorno de piedras y plumas rojas gigantes sobre la cabeza y una indumentaria de lentejuelas plateadas. De nuevo, podemos ver una cara de la artista en un ambiente que evoca el glamour de una diva.

Sin embargo, como confesó Taylor, este disco no se centra en hablar sobre lo que ocurre sobre el escenario, sino cuando sale del escenario, así que quizás nos encontremos más de una sorpresa en sus letras.

A continuación, te dejamos el tracklist revelado:

1. The Fate of Ophelia

2. Elizabeth Taylor

3. Opalite

4. Father Figure

5. Eldest Daughter

6. Ruin the Friendship

7. Actually Romantic

8. Wi$h Li$t

9. Wood

10. CANCELLED!

11. Honey

12. The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter)

En cuanto a este último tema, hemos podido ver confirmada la participación de Sabrina Carpenter, nada más y nada menos que para la canción que pone título al disco. Los rumores sobre su presencia en el disco de Taylor se expandieron rápidamente en cuanto Sabrina Carpenter hizo una publicación en la que salía tendiendo ropa interior en una cuerda junto a la frase: "¡Ponte algo de ropa!".

Esta misma frase fue la que utilizó Taylor Swift para presentarla en un concierto del The Eras Tour en Nueva Orleans, lo cual nos daba pistas de lo que horas después ha confirmado el disco de la artista.