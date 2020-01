Con el 2020 recién estrenado Uri Sabat nos hace un repaso por las canciones que han marcado la última década, desde 2010 hasta el año que acaba de terminar. Desde el 'Waka Waka' de Shakira hasta el 'Con Altura' de Rosalía, pasando por 'Despacito' de Luis Fonsi y Daddy Yankee, 'Moves Like Jagger' de Maroon 5 y Christina Aguilera o 'Wake Me Up' de Avicii. ¡Seguro que te las sabes todas!