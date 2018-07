Un hombre duerme en su furgoneta desde hace 9 días porque han ocupado su casa

Francisco, un hombre de Alicante, lleva nueve días comiendo y durmiendo en su furgoneta debido a que no puede entrar en su casa porque un okupa ha cambiado la cerradura y está viviendo en ella.

Francisco es el vecino de Polop, un municipio de Alicante, que se está viendo obligado a dormir en su furgoneta desde hace ya nueve días puesto que un okupa se ha apoderado de su casa.

El propietario de la vivienda llevaba dos años viviendo en Barcelona, donde se mudó para cuidar de su madre; pero en su vuelta a Alicante, se ha llevado una desagradable sorpresa al intentar entrar en su casa: las cerraduras habían sido cambiadas y había gente viviendo dentro.

Pero no solo eso, sino que debido al frío que ha estado haciendo estos días, Francisco ha tenido que acudir al hospital por un principio de hipotermia.

La furgoneta en la que come y duerme está aparcada a las puertas de su casa, y él mismo ha explicado a nuestros compañeros de Antena 3 Noticias cómo hace para poder descansar dentro del vehículo: "Me echo el asiento para atrás y me pongo a dormir".

"Cuando llegué había un señor durmiendo en el sofá, le dijo a la Policía que era su casa, que no se salía y que fuera al juzgado si quisiese", relata el propietario de la vivienda.

Francisco ya ha denunciado ante la Guardia Civil la ocupación de su casa y las amenazas vertidas contra él. De hecho, el okupa llegó a ser detenido, pero el juez acabó dejándolo de nuevo en libertad. "Tienen más derechos ellos que nosotros porque él no sale y no sale", asegura.

Al parecer, el pasado lunes Francisco logró hablar con el okupa y este le garantizó que le daría las llaves de su casa; pero por el momento no lo ha hecho, y el propietario sigue sin poder entrar en su vivienda.