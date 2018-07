La actriz italiana que prometió felaciones si salía el 'no' en el referéndum, cumple su promesa

Paola publicó en las redes sociales un post en el que decía: "Practicaré sexo oral con aseada maestría, llevando a cabo mi deber hasta el final, sin perderme ni una gota de su esencia y mirando estrictamente a los ojos de quien vote 'no' al referéndum".

Ahora sus 164.000 seguidores están de enhorabuena, ya que el 'no' triunfó y desde entonces, Saulino no ha parado de recibir mensajes preguntando si cumpliría su promesa: "Soy una mujer de palabra. Si votaste que 'no' en el referéndum, te voy a estar esperando en mi 'tour de felación' para cumplir mi promesa", asegura.

De momento, unos 50 hombres pueden certificarlo tras la primera parada de la 'Pompa Tour' en Roma. ¡Y lo que le queda! Tal vez piense ahora eso de ¿para qué abriría la boca?