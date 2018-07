Una anciana de 90 años encuentra los 100.000 euros que se dejó en un taxi gracias a la ayuda de varios taxistas

Pilar fue a la caja fuerte que tenía en su banco y retiró todo el dinero que había guardado allí durante años. La friolera de 100.000 euros en billetes de 100 y 200 euros. La anciana de 90 años metió todo el dinero en una bolsa de plástico roja y cogió un taxi acompañada de otra amiga nonagenaria.

Fue cuando bajó del vehículo y se dispuso a ayudar a la otra anciana a salir del taxi cuando se olvidó la bolsa en su interior. Dando el dinero por perdido, Pilar llamó a la Policía y les explicó lo sucedido contándoles que necesitaba tener dinero en casa, aunque a los agentes les dijo que se trataba de 60.000 euros.

Rápidamente la Policía se puso en contacto con varios taxistas y dieron con la preciada bolsa roja, sorprendiéndose de que en su interior no habían 60.000 sino 100.000 euros. Aunque de momento la historia no ha terminado del todo bien para Pilar, ya que el dinero se encuentra en el Banco de España para investigar su procedencia, ya que no habían sido declarados.