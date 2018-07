5 años después de morir, una mujer le gasta una broma a su marido

Hay personas que antes de morir dejan escrito unos deseos. Y esto es lo que hizo Phedre Fitton, la mujer de un hombre, Nigel, con quién tenía una casa en Johannesburgo, en Sudáfrica.

Una de sus últimas voluntades fue que su marido cuidara con especial atención las plantas del baño. Sus palabras fueron órdenes, y Nigel regaba continuamente los helechos.

Cinco años después de que la mujer perdiera la batalla con el cáncer, a los 69 años, su pareja tuvo que mudarse. Fue entonces cuando se dio cuenta de que las famosas plantas eran de plástico.

La historia la ha contado su hija a través de Twitter, donde relata que: "Antes de morir mi madre, le dio a mi padre unas estrictas instrucciones: regar las plantas del baño. El obedeció religiosamente, regándolas y manteniéndolas vivas. Estaban tan bonitas que decidió llevárselas a su casa nueva pero ¡descubrió que eran de plástico! Puedo escuchar a mi madre riéndose".

La divertida historia se ha hecho viral y Nigel se ha hecho una foto simulando el momento en el que regaba y cuidaba las plantas.

Before my mum passed away, she gave my dad strict instructions to water the plants in the bathroom. He's been religiously watering them & keeping them alive. They look so amazing he decided to take them to his new home, only to discover they are plastic! Can hear my mum chuckling pic.twitter.com/N87giD5zKT