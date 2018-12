Una chica de 15 años graba cómo la acosan por la calle

Un acosador de 32 años ha sido grabado en vídeo en Argentina por su propia víctima, de 15 años, mientras la acosaba en un parque de Buenos Aires. La joven, llamada Agustina, paseaba por la calle cuando el empleado del metro de Buenos Aires la abordó en una bicicleta, según se puede ver en el vídeo publicado en Twitter. .

"Me gustaste mucho, ¿puedo darte mi número?", le dice el hombre a la adolescente, que le pide que no la siga molestando y le dice la edad que tiene para que se dé cuenta de que es menor de edad, pero él prosigue: "¿15? Pareces mucho más grande. Igualmente perdoname si te molesté es que me gustaste demasiado".

A pesar de que la joven insiste en que la deje tranquila, el acosador continúa: "Tenés 15 y con ese shorcito, mamita". Ante esta provocación, la joven le responde que si no puede usar short y él le responde que así provoca demasiado.

Después del suceso, el vídeo se volvió viral en Twitter y ahora el departamento de Recursos Humanos de la empresa para la que trabaja el acosador se plantea aplicarle una sanción porque "este tipo de actitudes y conductas en cualquier ámbito" no van acorde con la política empresaria.