Dos clientas de un supermercado encuentran agujas dentro de las judías verdes

La cadena de supermercados Morrison, en Reino Unido, ha hecho un llamamiento urgente para que todos sus clientes devuelvan las judías verdes que hayan comprado en sus establecimientos después de que dos consumidoras se encontrasen agujas colocadas "deliberadamente" en su interior.

Las afectadas son dos mujeres, una de Glasgow y otra de Manchester, que habían comprado judías la semana pasada. Menudo susto tuvieron que llevarse al encontrar en el interior de la verdura agujas muy finas.

Sarah Parry, la mujer residente en Manchester, no se dio cuenta hasta que se clavó el objeto en la encía, aunque ella misma explica que por suerte no se lo tragó, según recoge el diario 'Metro'. La mujer, madre de tres hijos, define el objeto como "una aguja un poco más gruesa que las de coser" y se alegra de que no fuera ninguno de los pequeños los que se hiciese daño.

Margaret Lynch, la otra afectada, llegó a descubrir doce agujas en el mismo paquete mientras cocinaba.