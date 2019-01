Encuentran cuatro Rolex robados en la vagina de una mujer

La policía de Miami Springs (Florida) ha recuperado cuatro relojes Rolex que habían sido escondidos en el interior de una vagina.

La detenida, Delajurea Brookens, de 29 años, tuvo una cita con Ramón Díaz, el propietario de los relojes. Según su versión, llegaron al hotel donde él estaba alojado y, después de ir al baño, vio como la mujer se escapaba de la habitación con una bolsa donde guardaba sus relojes valorados en más de 108.000 dólares.

Díaz intentó detener a la ladrona, pero esta le propinó un golpe que lo dejó inconsciente en el suelo.

Un trabajador del hotel fue testigo de la escena y avisó a la policía, que arrestó a Brookens. Sin embargo, no encontraron los Rolex que supuestamente había robado.

Finalmente, tras un examen más exhaustivo, los agentes descubrieron que la ladrona había introducido los relojes en su vagina.

Tras pagar una fianza de 22.000 dólares, la mujer fue puesta en libertad, aunque tiene varias denuncias por resistencia a la autoridad, violencia y posesión de drogas.

