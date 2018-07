Este bar cobra el café más caro a los hombres para denunciar la brecha salarial de género

Handsome Her, así se llama el bar vegano que cobra un 18% más caro el café a los hombres. Alexandra O'Brien, la propietaria, quiso crear un espacio dedicado por y para las mujeres en Melbourne (Australia), para hacer visible el problema salarial de género.

En España la retribución media de las mujeres es de aproximádamente un 18,8% inferior a la de los hombres, mientras que la media de la Unión Europea ronda el 16%.

Para denunciar esta evidente situación de desigualdad, Alexandra ha implantado unas normas en su bar titulándolas "the man tax" (el impuesto para hombres):

REGLA 1: Las mujeres tienen prioridad para sentarse.

REGLA 2: Los hombres pagan un 18% más por el café para denunciar la brecha salarial de género (datos de 2016) que será donado a asociaciones que trabajen para mujeres.

REGLA 3: El respeto debe ser mutuo.

Would LOVE everyones thoughts on this. My friends cafe in #Brunswick, Handsom Her - is for women by women AND an has a 18% gender tax! pic.twitter.com/tVSX3PO4q8