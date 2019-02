Un estudio confirma que el chocolate es el mejor remedio para la tos

Seguro que más de una vez has echado mano de los conocidos "remedios para la tos" cuando has estado enfermo: leche con miel, el jengibre, el limón... E incluso la "milagrosa" cebolla cortada al lado de la cama que se ha demostrado que no funciona para nada.

Al final acabamos yendo a la farmacia a por un jarabe para la tos, la mayoría de ellos compuesto por codeína. Pero, ¿y si te dijéramos que hay un ingrediente todavía más eficaz para la tos que la propia codeína? Si te gusta el dulce te va a encantar a la conclusión que ha llegado un grupo de investigadores de la Universidad de Hull, en Yorkshire: El chocolate.

Los científicos basaron su estudio con 163 pacientes divididos en dos grupos. A uno de los grupos se les suministró un jarabe a base de codeína, mientras que al otro un fármaco llamado Rococo, hecho de chocolate.

Si bien para sacar una conclusión fiable de este estudio hay que esperar al año de investigación, lo cierto es que en menos de dos días los pacientes que habían tomado el medicamento a base de chocolate notaron una mejoría mucho más significativa que los que tomaron codeína.

Además, el doble de pacientes que tomó Rococo pudo suspender su tratamiento debido a que los síntomas de tos y resfriado habían terminado, respecto al otro grupo del estudio.

Eso sí, no todas las formas de chocolate son igual de efectivas. El chocolate tiene que tomarse en tableta para que esté más tiempo en contacto con la garganta mientras se deshace que, por ejemplo, el chocolate a la taza que es líquido.

La propiedad emulcente del cacao hace que su naturaleza viscosa ejerza de protección para diferentes partes del cuerpo, entre ellas las infectadas por el resfriado.