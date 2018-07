Un hombre que estaba cenando en un restaurante cuando los atentados de Londres regresa para pagar la cuenta y dar propina a los camareros

La noche del pasado sábado tres terroristas irrumpieron en los restaurantes de la zona de Borough Market tras arrollar a varias personas con un vehículo en el puente de Londres, dejando hasta el momento 7 fallecidos y casi medio centenar de heridos.

Richard Argell se encontraba cenando en uno de los restaurantes de esta concurrida zona de ocio cuando de repente los camareros advirtieron a los clientes que entraran en el interior del local y bloqueasen las puertas para impedir la entradas de los asesinos.

Argell explica que estaba cenando en la mesa más próxima a la puerta y uno de los camareros “que no debía cobrar mucho” arriesgó su vida cerrando la puerta y poniendo un pie para impedir que pudieran abrirla los atacantes.

El resto de empleados intentaba tranquilizar a los comensales que estaban haciéndose daño al trepar unos sobre los otros para intentar huir.

Para agradecer la valentía del personal del restaurante, Richard ha vuelto al local para pagar su cuenta y darles una propina doble a los camareros, tal como explica The Independent, y añade: "Esa gente no debería ganar. Es la mejor ciudad del mundo y Borough Market es uno de mis rincones favoritos. No voy a dejar que esta barbaridad asuste a la gente".