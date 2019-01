‘Januhairy’: La campaña que anima a las mujeres a no depilarse en el mes de enero

Con el cambio de año se ha iniciado una campaña llamada 'Januhairy', que anima a las mujeres a no depilarse durante el mes de enero . El objetivo de este movimiento es normalizar el vello femenino y que las mujeres no se sientan incómodas con algo tan natural de su propio cuerpo.

Poco a poco se van rompiendo muchos tabúes y chichés sobre los cánones de belleza femeninos. Normalizar todo tipo de constituciones corporales y de bellezas es algo por lo que muchas personas luchan utilizando las redes sociales como una gran herramienta para llegar a un gran número de personas.

Coincidiendo con el año nuevo, ha nacido un movimiento en el Reino Unido llamado 'Januhairy', un juego de palabrabras entre enero (january) y peludo (hairy) que anima a las mujeres a no depilarse durante el primer mes del año.

El motivo no es otro que romper los tabús sobre el vello femenino y normalizar algo tan natural de nuestro cuerpo. Algo que todavía es noticiable en nuestra sociedad. Esta iniciativa ha sido idea de Laura Jackson, una estudiante de arte dramático de 21 años que dejó de depilarse el pasado mes de mayo mientras preparaba un largo monólogo sobre la mujer en la sociedad moderna.

La joven ha creado diferentes perfiles de este movimiento en Facebook, Twitter e Instagram para animar a otras mujeres a que dejen crecer su pelo y acepten su cuerpo tal como es: "La aceptación del vello en la mujer es aún un predicamento, se nos muestra seguras con las piernas lisas, las cejas arregladas, las axilas depiladas, como si verdadero pelo de nuestro cuerpo fuese feo y desagradable. Estamos tan acostumbradas a depilarnos el cuerpo que nos sentimos extrañas con nuestro verdadero yo", explica en Instagram.

Además, añade que no es una inciativa en contra de aquellas personas que prefieren depilarse: "No es una campaña en contra de las personas que no ven lo normal que es el vello corporal, sino más bien un proyecto empoderador para que todos entiendan más sobre sus propios cuerpos y los de los demás".

En este mismo perfil encontramos una imagen de Morgan Mikenas, la gurú del fitness que hace años decidió dejar de depilarse y se confiesa una "apasionada" del vello corporal.