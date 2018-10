Un jefe castiga a sus empleados a correr en calzoncillos por no vender suficiente

Seguro que más de una vez has recibido una llamada comercial a la hora más inoportuna. Y no sólo una, muchas veces aunque digamos que no nos interesa la oferta en cuestión, siguen llamándonos para ofrecernos el mismo servicio una y otra vez. Ahora la Policía ha compartido un sencillo truco para que no vuelvan a despertarte "a la hora de la siesta".