La lección de educación a un chico que puso los pies en un asiento del metro

Todo sucede en el metro de Canadá, cuando un joven ocupa con sus pies otro asiento. Pero aquí no acaba todo, el problema viene cuando una mujer se quiere sentar en ese mismo asiento que el joven ocupa con sus pies y éste no le cede el sitio. Ella, muy molesta (como es lógico), se sienta sobre sus pies y comienza a reprocharle su actitud. El joven, lejos de cederle el asiento, se niega rotundamente a rectificar su comportamiento: "lo siento, no puedo", dice varias veces. La mujer le intenta explicar que no debe tener esa actitud: "estoy tratando de explicarte que los pies no deben estar en el asiento. Hay reglas sociales, somos una sociedad, todos tenemos que vivir juntos". La discusión entre ellos aumenta y el joven incluso la llega a empujar para que se vaya.

Finalmente, la mujer desiste y abandona el vagón pero la mala actitud de este joven sin educación quedará para siempre retratada.