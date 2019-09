Una madre se sienta al lado de su hijo en el colegio para darle una lección

Becky Crandley es madre de un niño de ocho años que continuamente tenía mal comportamiento en clase. Cansada de recibir llamadas de los profesores del colegio Sittingbourne Community College, en Kent (Reino Unid) ingenió todo un plan para darle una lección.

Tras varios castigos sin éxito, amenazó al pequeño con ir a su clase de matemáticas y sentarse con él si no cambiaba su actitud. Y así sucedió, después del verano, el alumno siguió teniendo una mala conducta, así que Crandley habló con los maestros y tomó el asunto en sus propias manos.

Tal y como explica en las redes sociales, un buen día, la madre apareció "en la escuela y me presentaron como su madre, él no tenía ni idea, no le hizo gracia, estaba muy avergonzado". Asimismo, opina que "los niños de hoy están empeorando cada segundo" y que "hay comportamientos que no se pueden tolerar", y añade que hay "más padres necesitan actuar sobre el comportamiento de sus hijos".

La joven ha compartido su historia junto con una imagen de la cara del niño cuando la vio entrar en clase y "se puso tan rojo que no hay nada con lo que pueda compararlo".