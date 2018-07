El problema, y el dato más curioso, es que no se trata de la primera vez que le ocurre algo similar en un baño público, ya que apenas cinco meses antes sufría un incidente similar mientras estaba sentado en el retrete.

Según contaba en una entrevista a la BBC, el arácnido le picó "casi en el mismo punto" que la otra vez, por lo que ya se califica a sí mismo como "el tipo con la peor suerte en el país". Explica que “estaba sentado en el váter, en mis asuntos, y sentí una picadura igual que la primera”, "no podía creer que me volviese a ocurrir lo mismo”.

Asegura que desde el primer incidente, intentaba evitar los baños públicos, pero que en esta ocasión todo parecía estar bien "miré debajo de los asientos y luego me senté. Acto seguido estaba doblado de dolor".

La primera picadura que recibió fue de una araña de espalda roja, una pariente cercana de la viuda negra, que se distingue por una mancha roja y alargada en el abdomen. Su picadura puede causar dolor intenso, sudoración y náuseas. Sin embargo, en esta ocasión no tenía claro que tipo de araña le mordió. Los compañeros del trabajo no pudieron bromear mientras lo acompañaban al hospital, y Jordan asegura que no volverá a usar un baño público.