Se queda encerrada cuatro días en el baño de su casa y le rescatan gracias a una camarera

La camarera llamó a la Policía de Essex, en Reino Unido, al percatarse de que algo no iba bien. La anciana Doreen Mann, de 86 años, no había aparecido por el restaurante los últimos dos días.

REINO UNIDO | AL NO IR AL RESTAURANTE

Doreen Mann, de 86 años, se quedó encerrada en el cuarto de baño de su vivienda durante cuatro días porque no era capaz de salir de la bañera. La anciana relata que pudo mantenerse caliente e hidratada gracias al agua del grifo de la bañera, durante los cuatro días que estuvo atrapada.

Por suerte, Sonia Congrave, una camarera de 39 años, empezó a preocuparse al ver que Doreen no iba al restaurante como acostumbrara a hacer. Fue entonces cuando dio el aviso a la Policía de Essex, según recoge el Telegraph: "Doreen es una gran mujer", comenta Congrave, "al no venir en dos días, me di cuenta de que pasaba algo". La Policía se personó en la vivienda de la anciana y pudo rescatarla de la bañera.

"Fui a levantar las piernas para salir de la bañera pero no pude", explica Doreen hablando sobre el incidente, "mi cuerpo se desvanecía". Mann añade que no entiende cómo pudo mantener la calma, porque no era normal, pero explica que algo le hacía estar tranquila.

Cuenta que normalmente iba al restaurante donde trabaja Congrave para comer y tomar una copa de vino, era como "su segunda casa" y añade que Congrave es un "ángel".

La camarera explica que le ha comprado un teléfono móvil a la anciana y que se plantea pasar por su casa para ayudarla a salir de la bañera.