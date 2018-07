Una niña de 11 años acusa a su profesora de cometer un crimen de guerra

Gavil Bell, el padre de Ava Bell, bajo el pseudónimo de Mason Cross, publicó en su cuenta de Twitter la ingeniosa respuesta de su hija ante la política de castigos de su profesora por el mal comportamiento de uno de sus compañeros de clase.

Los twitteros se han quedado asombrados con la respuesta de la niña, de tan solo 11 años, ante la actitud de una profesora. La pequeña estudiante ha aplicado sus conocimientos de historia para quejarse sobre algo que le pareció una injusticia.

La profesora castigó a toda la clase por culpa del mal comportamiento de uno de los alumnos. Ante esta situación, Ava, en un informe interno que aporta a la escuela la visión de los alumnos, escribió en el apartado de "cosas que mi profesor puede hacer mejor": "No usar el castigo colectivo porque no es justo para las personas que no hicieron nada y bajo el Convenio de Génova de 1949 es un crimen de guerra".

Su padre compartió la imagen del informe y escribió: “Mi hija dio esta retroalimentación a la escuela. No estoy seguro de si castigarla o comprarla un helado…” Tras este tuit, explicó: “Debo clarificar que ella piensa que su profesora es increíble, es solo que este aspecto de la justicia en el sistema educativo la preocupa.”

My daughter actually submitted this feedback at school. Not sure if I should ground her or buy her ice cream... pic.twitter.com/4v8Gjb9riv