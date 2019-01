Pesa 317 kilos y se pasa el día jugando a videojuegos sin salir de casa

Casey King tiene 34 años y padece obesidad mórbida. Sus 317,5 kilos no le permiten tener una vida como la de cualquier joven y se pasa el día en casa, desnudo y jugando a videojuegos.

La vida de Casey King es muy diferente a la de cualquier chico de su edad. Con 34 años, el joven padece obesidad mórbida, pesa 317,5 kilos y se pasa el día desnudo en casa, jugando a videojuegos.

Su impactante historia ha salido a la luz a través de Youtube, con un vídeo en el que él mismo explica que sus días siempre son iguales: "Me despierto sobre las 12 y voy inmediatamente a comer algo, luego televisión, videojuegos y cama".

Asimismo, su problema le obliga a estar al cuidado de su padre y a no poder vestirse porque "la ropa que existe de mi talla no es fácil de conseguir".

Sin embargo, una de las declaraciones más impactantes ha sido confesar que pretende "Estar comiendo hasta que me muera", ya que "nunca pensé que a los 34 años estaría viviendo con mi padre, que no tendría trabajo ni dinero, y que me pasaría el día jugando a videojuegos y comiendo".