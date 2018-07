DíaDeLaMujer Una terrible y sangrienta matanza, el verdadero origen del 8 de marzo

Ser mujer y negra en los años 20 no era una tarea fácil, y Bessie Smith, 'Ma' Rainey y Billie Holiday lo sabían. Pero la presión de la sociedad no les paró y alzaron sus voces para consturir lo que sería la primera canción feminista de la historia: 'Sam Jones blues', grabada en 1923. Un blues reivindicativo que expresaba el sentir de toda una generación de mujeres que empezaba a despertar y que no dejó de hacerlo. Alberto Cueto repasa la historia de la canción feminista en este vídeo imprescindible un 8 de marzo. ¡Feliz Día de la Mujer!