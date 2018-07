El youtuber Wismichu, denunciado por agredir a un chico con una botella tras discutir sobre Cataluña

El archiconocido youtuber Wismichu, que acumula más de 6 millones de suscriptores en su canal de Youtube, ha sido denunciado por un joven de 21 años durante la madrugada del sábado 30 de septiembre.

Wismichu decidió desplazarse hasta su tierra natal, A Coruña, para pasar su cumpleaños con su familia y amigos. Tras una noche de fiesta por la ciudad, el youtuber terminó en casa de unos conocidos de su compañera de piso, que lo invitó a que la acompañase a tomar unas cervezas.

"Hasta ahí todo bien, la chavala majísima", asegura el youtuber en el vídeo que ha publicado donde explica lo ocurrido. Sin embargo, la tensión comenzó cuando llegó el agredido, residente también en el piso donde Wismichu se encontraba.

Según relatan los testigos de la pelea en las redes sociales, todo surgió a raíz de una discusión sobre la situación actual de Cataluña, lugar donde vive Wismichu actualmente. Según afirma el youtuber, el chaval comenzó a meterse con él desde el minuto uno. La cosa se puso fea cuando comenzaron las amenazas: "O te vas de mi casa o te parto la cabeza", asegura que le dijo el denunciante.

El youtuber reaccionó mal a estas palabras y respondió de forma violenta. Asegura que le propinó varios golpes en la cabeza pero que la botella no se rompió. "Estoy arrepentido, lo que hice no está bien y me siento fatal por ello", lamenta en el vídeo.