J Balvin quema las redes con su versión de 'Wherever I May Roam' de Metallica

El colombiano J Balvin era una de las incorporaciones que más dividían a los fans en la conmemoración del 30 aniversario del Black Album de Metallica. Su participación en el Blacklist estaba siendo más que polémica por ser un estilo que casa poco con los mitos del thrash metal. Y por fin, la versión de Wherever I May Roam de Balvin vio la luz... y está quemando las redes.

El rapero ha trabajado sobre el tema principal de la canción, sampleándolo para crear la base y lanzar sus rimas. Sin embargo, el choque de estilos y el no haberse ajustado a la letra original (Balvin lo hace todo en español) ha provocado reacciones sin grises: o lo amas o lo odias.

J Balvin sin embargo se muestra encantado de haber podido colaborar con Metallica, y en varias ocasiones ha comentado que se trata de uno de sus grupos favoritos. Por su parte, el colaborar con un artista del calado y alcance del colombiano ha permitido a los norteamericanos llegar a un público que, de otra forma, es posible que jamás los hubiera conocido.

La colaboración con J Balvin es solamente una de las aproximadamente 50 que conformarán el tributo. Además del colombiano estarán presentes Miley Cyrus y Elton John versionando Nothing Else Matters, St. Vincent con Sad But True, Juanes con Enter Sandman, al igual que Rina Sawayama, las mexicanas de Ha*Ash versionando The Unforgiven, o Portugal. The Man con Don't Tread on Me.