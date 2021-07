Desvelada la tercera artista: Mabel es la última elegida para el 25 aniversario de Pokémon

finalmente no será ed sheeran

La inglesa Mabel es la elegida. Y no ha podido llegar en mejor momento: el lanzamiento de Pokémon Unite es un hecho y está por todo lo alto ahora mismo, y esta situación ha sido perfecta para desvelar que la nacida en Málaga es la tercera elegida, junto a J Balvin y Katy Perry, para cantar en el P25, el disco homenaje al 25 aniversario de Pokémon.

El juego vio la luz el miércoles 21, y apenas unos días antes Mabel y The Pokémon Company sacaron Take It Home, el tema con el que la británica homenajea a la saga de videojuegos. Y de la misma forma que con Katy Perry la canción ha venido acompañada de su correspondiente videoclip.

Y ojo, que esta vez Game Freak ha escuchado a los fans y ha escogido a Jigglypuff para acompañar a Mabel, un pokémon que es conocido por su afición a cantar. Ahora solo falta conocer la canción que creará J Balvin y ver si él estará acompañado por otra criatura. Katy Perry, en su tema Electric, estuvo acompañada del famoso Pikachu.

La elección de Mabel descarta definitivamente a Ed Sheeran, de quien surgieron muchos rumores de que sería el elegido tras subir una foto a Instagram en la que se le veía con un peluche gigante de Snorlax.