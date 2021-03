Dua Lipa, Taylor Swift, Harry Styles, BTS... Las siete mejores actuaciones de los Grammy 2021

Las mujeres han sido las protagonistas indiscutibles de la noche. Los premios Grammy 2021, a pesar de estar muy marcados por la pandemia y la crisis sanitaria del coronavirus, nos han dejado muchas de las mejores actuaciones musicales en vivo de los últimos años.

La gala, conducida por el cómico Trevor Noah de origen sudafricano, se ha llenado de luz con las actuaciones de los artistas que se han subido sobre el escenario. Todos respetando las medidas de seguridad sanitarias, pero dejando números para el recuerdo.

Harry Styles y su total look de Gucci

El primero en deslumbrar y el encargado de abrir la ceremonia ha sido Harry Styles con su rompedor y exitoso Watermelon Sugar. Con total look de cuero de Gucci y una boa de plumas verde a modo de bufanda, ha defendido la actuación que le ha hecho ganar su primer Grammy, el británico ha demostrado una vez más por qué es uno de los artistas masculinos más importantes de su generación.

Taylor Swift, la mejor interpretación de la noche

La norteamericana Taylor Swift ha traído una de las actuaciones más impresionantes visualmente hablando de la gala. Recreando un precioso bosque, hizo magia cantando tres de los mejores temas de sus discos Folklore y Evermore: Cardigan, Willow y August.

Con un increíble vestido largo dorado y tumbada en un árbol artificial rodeada de musgo, la cantante transportó al público a la intimidad de la naturaleza en una actuación que perfectamente podría ser considerada como LA ACTUACIÓN de los Grammy.

El homenaje de Dua Lipa a su disco Future Nostalgia

Dua Lipa, por su parte, rompió con toda la intimidad y delicadeza de Taylor Swift trayendo a los escenarios de los Grammy pura rebeldía y fiesta. Lo hacía cantando sus canciones de Levitating y Don’t Start Now, acompañada del rapero DaBaby.

Purpurina, coreografías, juerga y sensualidad. Dua Lipa brilló en los premios rememorando uno de los mejores discos de su carrera, Future Nostalgia, y trasladando al público a la mismísima pista de baile del famoso Studio 54 de Nueva York.

Cardi B y Megan Thee Stallion revolucionan el escenario

Quizá uno de los momentos más espectaculares de la noche. La tecnología, el neón y las pantallas fueron los que hicieron que la actuación de Cardi B y Megan Thee Stallion fuera de las más formidables de la gala.

Las dos mujeres trajeron a los Grammy la dosis de twerking, temperatura y letras explícitas que los premios merecían, coronándose su actuación en las redes sociales como una de las favoritas de la velada.

Lil Baby y el movimiento Black Live Matters

La reivindicación y el Black Live Matters también estuvieron presentes durante la noche con la actuación de Lil Baby. El rapero se subió al escenario con un objetivo en mente: denunciar mundialmente la brutalidad policial en Estados Unidos.

Lo hizo interpretando de forma extraordinaria su himno The Bigger Picture mientras que en el escenario se escenificaba una paliza y detención injustificada más de dos policías blancos a personas de color. ¡Puso la piel de gallina a todo el mundo! ¡Bravo por él!

Bad Bunny reivindica el género latino

El reguetón y la música latina también tuvieron su merecidísima representación de la mano del absoluto rey del género Bad Bunny. Lo hizo acompañado de Jhay Cortez, con quien cantó su éxito internacional de Dakiti.

Bad Bunny ha sido el artista en mayúsculas del pasado 2020. Su música ha sido la más reproducida, sus tres discos los más escuchados y a pesar de que su actuación no fue la más impresionante de la noche, su reivindicación del español fueron suficientes para traer más diversidad a los Grammy. ¡Además de que el puertorriqueño se llevó su primera estatuilla por su disco YHLQMDLG!

El porqué del éxito de BTS

Una diversidad que fue completada por todo lo alto con la actuación de los coreanos BTS, que también tuvieron su momento de gloria en la velada. Son el grupo revelación del momento, cuentan con millones de dedicados fans en todo el mundo y no defraudan. Tampoco en los Grammy.

Algo que, por el contrario, sí hizo la Academia al no otorgar al grupo el premio por el que estaban nominados por primera y única vez: el de Mejor canción pop de dúo o grupo que finalmente cayó en manos de Lady Gaga y Ariana Grande por Rain On me.

