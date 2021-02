Dua Lipa nos transporta al Titanic en 'We're Good', para contarnos una historia muy diferente del naufragio

La cuenta atrás ya ha llegado. Dua Lipa estrena nuevo periodo musical con el lanzamiento de su nuevo tema y videoclip 'We're Good'. Una nueva canción con la que ha querido inaugurar el que es oficialmente su nuevo proyecto para este 2021: Future Nostalgia Moonlight Edition

Una prolongación de su disco de éxito del pasado año 'Future Nostalgia' en el que presenta nuevos temas inéditos como 'If it ain’t me' y 'Not my problem' con el rapero JID. Una "cara B" del álbum que ya ha sido publicada este mismo 12 de febrero y que se encuentra disponible para ser comprada y escuchada en todas las plataformas digitales, además de en físico.

.

El proyecto lo ha presentado con el lanzamiento de 'We're Good' . Otro de los temas inéditos del disco en el que Dua Lipa nos ha querido transportar al famoso hundimiento del Titanic en un nuevo videoclip que cuenta una historia de amor un poco diferente.

La cantante – que se encuentra en el vídeo interpretando a la artista de acompañamiento del barco –, parece mantener una relación misteriosa con una langosta. Cada día tiene que ver cómo los cocineros van cocinando poco a poco a sus compañeras para los comensales del barco, hasta que de repente, cuando le va a tocar el turno a ella, se desencadena la fatídica tragedia. 🦞

.

El Titanic comienza a hundirse. Sin embargo, para la pequeña langosta supone su salvación. Y es que durante el vídeo parece que la propia Dua Lipa tiene algo que ver con el hundimiento del navío.

Una historia de amor algo diferente que llega justo antes del Día de San Valentín y que – como era de esperar – ¡está siendo un completo éxito!

.

FUTURE NOSTALGIA MOONLIGHT EDITION

.

Con este nuevo proyecto, la cantante británica inaugura su tercera edición de 'Future Nostalgia'. A mediados del año pasado, lanzaba una segunda edición titulada Club Future Nostalgia, en la que conseguía otorgar un sonido diferente a sus canciones de la mano de la DJ The Blessed Madonna.

Ahora, con este nuevo recopilatorio, Dua Lipa -además de bendecirnos con nuevos temas – ha querido recopilar algunas de sus colaboraciones de más éxito como 'Levitating' junto a Dababy; 'Un día (One Day)' con J Balvin, Bad Bunny y Tainy y 'Fever' acompañada de Angèle.

.

LETRA DE 'WE'RE GOO' DE DUA LIPA

.

I'm on an island, even when you're close

Can't take the silence, I'd rather be alone

.

I think it's pretty plain and simple, we gave it all we could

It's time I wave goodbye from the window

Let's end this like we should and say we're good

.

We're not meant to be like sleeping and cocaine

So let's at least agree to go our separate ways

Not gonna judge you when you're with somebody else

As long as you swear you won't be pissed when I do it myself

Let's end it like we should and say we're good

.

No need to hide it, go get what you want

This won't be a burden if we both don't hold a grudge

.

I think it's pretty plain and simple, we gave it all we could

It's time I wave goodbye from the window

Let's end this like we should and say we're good

.

We're not meant to be like sleeping and cocaine

So let's at least agree to go our separate ways

Not gonna judge you when you're with somebody else

As long as you swear you won't be pissed when I do it myself

Let's end it like we should and say we're good

.

Now you're holding this against me, like I knew you would

I'm trying my best to make this easy

So don't give me that look, just say we're good

.

We're not meant to be like sleeping and cocaine

(Like sleeping and cocaine)

So let's at least agree to go our separate ways

(To go our separate ways, oh)

Not gonna judge you when you're with somebody else

As long as you swear you won't be pissed when I do it myself

Let's end it like we should and say we're good

.

Fuente: Genius