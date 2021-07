El estilo que Ed Sheeran escuchaba de pequeño... y que no descarta probar en un futuro

El cantante inglés, que ha demostrado que sabe salirse de su zona de confort tras estrenar su Bad Habits como una incursión en la electrónica, desveló en The Sun la música que escuchaba durante su adolescencia y que no le importaría probar

El cantante Ed Sheeran es uno de los músicos más completos de la actualidad. Su tema Bad Habits, aparte de ser un temazo, ha dejado claro que su estilo no es incompatible con la electrónica. Sin embargo, en una entrevista con el diario inglés The Sun el artista desveló que la música que escuchaba en su infancia era... death metal.

"Es uno de los estilos que más escuchaba de pequeño", comentaba Sheeran. Y entre sus influencias en ese estilo mencionó a Slipknot y a Cradle of Filth, de quienes además dijo que aprendió a tocar sus acordes. Y ya puestos, no descartó hacer una incursión más adelante en el metal.

Ed Sheeran // Getty Images

Y curiosamente el líder de ese grupo, Danni Filth, ha sido uno de los que antes se pronunciaron al respecto. El cantante subió una captura de pantalla del titular y propuso una colaboración entre ambos, una versión oscura del Castle On The Hills de Sheeran que él llamaría Dracula's Castle On The Hills.

El excantante de Slipknot, Corey Taylor, ya habló hace cuatro años en el diario The Guardian sobre Ed Sheeran y solo tiene elogios hacia él. "Me emocionan los artistas como Ed Sheeran. Es un hombre que se parte el lomo, ¿por qué no le vamos a dar reconocimiento?". Sería raro que Sheeran se pase al metal, pero seguro que lo haría bien.