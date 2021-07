The Weeknd se sale: es otra vez el artista con más oyentes en Spotify

The Weeknd no hace más que crecer y crecer, y ya hasta deja de sorprendernos que rompa un récord. Pero es que el que ha roto ahora es espectacular: es el artista más escuchado en Spotify con 70,8 millones de oyentes, y no solo eso... es la ¡octava vez! que lo consigue. ¡Una barbaridad!

El cantante canadiense supera así a Justin Bieber, que es el siguiente en la lista con más de 70,3 millones. The Weeknd continúa creciendo y no solo en la música, sino que también va a entrar ahora en televisión como guionista, productor y protagonista de la serie The Idol de HBO.

¿Fecha del nuevo disco?

Los fans de The Weeknd están esperando con ansias el nuevo trabajo del artista. Y él alimentó los rumores de que falta poco con un tuit:

El mensaje es muy críptico, pero pensamos que puede significar que el próximo disco, que tendría la palabra dawn (amanecer) en su título, podría salir el próximo día 1 de octubre. Hemos llegado a la conclusión analizando así el mensaje: la X marca el lugar, la O es de october (octubre) y el 1 marca el día. ¿Acertaremos?