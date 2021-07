'The Idol', la serie de The Weeknd

La versatilidad de The Weeknd está fuera de toda duda y no solo por su talento musical. El artista no para de innovar y, recientemente, ha anunciado su colaboración con HBO para hacer una serie.

Protagonista, cocreador, coguionista y productor de The Idol. ¿Qué más puede hacer el cantante? ¿Se encargará también de la realización de la banda sonora? La ficción estará liderada por el músico, cuya trama se centra en una relación amorosa, que esconde un trasfondo oscuro. Todas las informaciones apuntan a la presencia de una secta para ponernos los pelos de punta.

"De momento sabemos que The Weeknd no solo será el protagonista de la serie sino que también ha coescrito la historia y ha participado como productor ejecutivo. La serie en sí será un drama que sigue al cantante cuando empieza un romance con el propietario de un club de Los Ángeles que al final resulta ser el líder de un culto secreto", nos cuenta Marta.

Junto a The Weeknd estarán Reza Fahim y Sam Levinson, el impulsor de la exitosa serie Euphoria. Al margen de su estelar carrera musical, The Weeknd también ha probado suerte en el pasado en el cine y la televisión de manera puntual.

De hecho, Marta nos cuenta que el artista no se "ha limitado solo al panorama musical", ya que se ha incursionado en el campo de la escritura como guionista en la popular "serie de dibujos animados American Dad e incluso como actor en la película ‘Diamantes en bruto’ donde representaba una versión ficticia de sí mismo". Pero el talento del artista no se queda ahí y también se le ha podido ver como guionista de su propio cómic.

Starboy, el cómic de The Weeknd

Hace unos años, The Weeknd estuvo implicado en la creación de un cómic para Marvel, titulado Starboy. La historia no tuvo demasiada trascendencia, pero no tenía mala pinta. El dibujo era llamativo y su protagonista era muy similar al look del cantante, con un brazo del que se intuía emanaba algún poder. El cómic estaba escrito por su pluma y la de su compañero creativo La Mar Taylor junto con Christos Gate.