Selena Gómez reivindica los cuerpos naturales con su nuevo posado

Durante las últimas semanas, Selena Gómez ha sido noticia por su posado en bikini, en el que realza, el valor de los cuerpos naturales y la aceptación de uno mismo.

Selena Gómez es una de esas estrellas prematuras, que con solo 10 años, ya habían saltado a las pantallas de la televisión de todo el mundo. Luego, vinieron sus años musicales, su relación con Justin Bieber y la posterior ruptura, de la que dejó constancia en varias de sus letras. Directa y sin tapujos, Selena nunca ha escondido sus sentimientos a sus seguidores.

Por ello, no termina de sorprender que sea ella quien, una vez más, salte a los medios por sus reivindicaciones. Esta no es la primera vez que Selena Gómez haya tocado temas sensibles con la voz alta y clara, ya que ya lo ha hecho con otros como pueden ser el cuidado de la salud mental, la depresión o la ansiedad.

Selena no se ha tapado nunca la cabeza bajo la manta y siempre, que así lo ha sentido, ha contado con nombres y apellidos cuáles han sido sus demonios privados para que no nadie se achique ante las adversidades. No hay que olvidar que Selena fue operada hace poco de un trasplante de riñón.

Reivindicación en forma de bikini

Marta nos cuenta la repercusión que ha tenido una imagen, en concreto, de la artista: "en esta foto aparece Selena con un bikini de cintas y una braguita de cintura alta frente al espejo haciéndose una foto como se la podría estar haciendo cualquier otra persona. Lo que ha provocado que se haga viral es que la foto no tiene ningún retoque, sino que muestra el cuerpo de la cantante al natural sin esconder ninguna curva". Y han sido publicaciones como Freeda las que guardaron las stories de la cantante para presentar el montaje de ambas fotos. El resultado lo tenéis justo arriba.

De hecho, haciéndose eco del revuelo que había generado Selena, "otras publicaciones aprovecharon esta foto para mostrar a sus seguidores que incluso artistas tan célebres como Selena Gomez también son personas de carne y hueso. Así es como la cantante nos enseña que hay que aprender a amar nuestro cuerpo, sea como sea".