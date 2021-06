La vuelta al aire libre de 'Pokémon Go'

Pikachu ha dicho basta y las normas de Pokémon Go vuelven a cambiar. De este modo, lo que se pretende es volver a la situación previa, ya que, desde que se declaró la pandemia mundial de COVID-19, se puede jugar al Pokémon Go desde casa. La medida fue adoptada, en su momento, para aliviar aquellos largos meses de aislamiento y así seguir ofreciendo diversión y novedades a todos los jugadores de la franquicia. Ha sido en estos días que, desde la página oficial del juego, se ha anunciado que Pokémon Go volverá a su modo de jugabilidad habitual.

Daniel nos cuenta la importancia que tuvieron dichos cambios en el videojuego: "con el fin de la pandemia, que es lo que parece que nos dice la compañía con esta medida, parece que quieren que los jugadores salgan a la calle".

¿Cuándo se harán efectivas estas medidas? Al concluir el Pokémon Go Fest 2021, que está planeado que se celebre el 17 y el 18 de julio.

El descontento de los jugadores de Pokémon Go

Las modificaciones de Pokémon Go comenzarán en Estados Unidos y Nueva Zelanda, luego se expandirán al resto de países. La idea, como podéis intuir, es la introducción de estos cambios, pero de manera progresiva, para que los jugadores no sientan tan repentino un cambio que choca a todos, dada la situación.

Así y todo, aunque las intenciones parezcan buenas, los jugadores no están para nada de acuerdo con la compañía y han empezado a movilizarse: "ya son casi 70.000 las firmas recolectadas. Lo que reclaman es que se pueda seguir jugando desde casa", concluye Daniel.

Pokémon GO // Niantic

Pokémon fomenta el juego al aire libre

Estos son algunos de los premios:

Se darán obsequios al girar las Poképaradas.

Se recibirán 10 puntos de experiencia cuando se gire, por primera vez, una Poképarada.

Pokémon GO // Pixabay

¿Pero se quitarán todos los cambios? No, algunas bonificaciones seguirán

Os destacados dos de ellas: