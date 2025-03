CON JUANMA ROMERO EN 'ME PONES'

Araceli, amiga de Silvia, no tolera la intensidad: "Le envió 45 mensajes porque ella no le respondía"

Silvia tiene una amiga que utiliza Tinder, y ha tenido que soportar a un chico un poco intenso... "Él sabía que íbamos de viaje a Sierra Nevada. Estábamos en el telesilla, y le había llamado unas cuatro veces. Contamos el número de whatsapps, y le envió 45 mensajes porque ella no le respondía", cuenta en Me Pones a Juanma Romero, que sentencia la situación: "No sé si red flag u orden de alejamiento".