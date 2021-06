Borja Sémper: "Me debatía entre estudiar algo que me gustara o algo que tuviera salida·

El dilema al que se enfrentan muchos estudiantes al terminar el Bachillerato es el mismo al que se enfrentó Borja Sémper. El expolítico no tenía claro qué estudiar y al final se decantó por Derecho, una carrera que es la cuarta más elegida por los estudiantes y que él define como "una especie de navaja suiza que te permite hacer muchas cosas". Sémper habla de su experiencia en Buscando Vocaciones , una iniciativa de Atresmedia Radio y la Universidad Europea de Madrid en la que grandes profesionales cuentan por qué se decantaron por su rama de conocimiento.

“Con 16 años, me debatía entre estudiar algo que me gustara o algo que tuviera salida”.

Borja Sémper terminó estudiando Derecho (la cuarta carrera más demandada por lo estudiantes) y dedicándose a la política durante más de 25 años. De ahí saltó a la empresa privada. "El derecho es una especie de navaja suiza que te permite hacer muchas cosas”, asegura.

No olvidarse de las pasiones

En la sección de Juanma Romero en Me pones, Sémper explica que él fue un estudiante de la ley del mínimo esfuerzo, "aunque eso no siempre funciona", y que al llegar a la universidad se convirtió en un alumno atípico: "Iba a la facultad de derecho de San Sebastián con dos escoltas que me acompañaban a clase y a la biblioteca".

Su consejo va más allá de que los jóvenes (o no tan jóvenes) estudien lo que a uno le gusta. "No hay que olvidarse de cultivar las pasiones", ha insistido.

"Que sean capaces de hacer más allá de lo que hayan estudiado. Que toquen un instrumento, que hagan punto de cruz, que se interesen por el cosmos". Lo importante es no dejar de cultivar la mente.