EN 'ME PONES' CON JUANMA ROMERO
Una fan entró a la universidad gracias a Rosalía: "Me encantaría que se enterara"
Jenny, una oyente de Me Pones en Huelva, verá a Rosalía en Madrid para 'devolverle el favor'. "Para mí, ella ha sido muy importante porque en una situación de mi vida me ayudó mucho. Gracias a un comentario de texto sobre MOTOMAMI estoy en la universidad", cuenta. Rosalía no sabe esto, pero a Jenny le encantaría que se enterara. Además, se ha animado a cantar La Perla y Juanma Romero le ha dado un consejo: "Si le pasa algo en el concierto de Madrid, tú trepa al escenario. Igual luego te bajan, pero, hasta entonces, tú canta", bromea. ¡Escucha su conversación completa!