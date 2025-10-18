Nil Moliner celebra su cumpleaños en 'Me Pones' y se postula para el Local de Ensayo Europa FM

Este 18 de octubre, Nil Moliner cumple 33 años y lo celebra con el equipo de Me Pones, el programa de Europa FM con Iván Infante y Marta Lozano. Y es que el artista está viviendo un momento muy dulce en su carrera: acaba de estrenar un adelanto de su próximo álbum y arrasó el pasado 16 de octubre con su showcase en Palma junto a Europa FM.

Su cita con las Islas Baleares se convirtió en su último espectáculo en directo con 32 años: "Fue brutal. Dejas el show grande y haces algo más íntimo, con la gente, que ves sus caras, tocas más acústico... Lo agradeces. Es algo muy bonito, os agradezco que lo hagáis porque nos gusta mucho", cuenta Nil Moliner.

Ante el éxito de aquel showcase, el artista volverá a tocar con Europa FM el próximo jueves 30 de octubre en Valencia. ¿Y cómo se vivirá esta experiencia? "Será algo íntimo, algo de conectar con la gente y de escuchar al público. Si de repente nos dicen que toquemos una canción, te permites el lujo de hacerlo. Es un espacio libre para estas cosas", asegura, aparte de dejar caer que tocará algún tema de su nuevo disco.

¿Hacia el Local de Ensayo Europa FM?

Dani Férnandez y Álvaro de Luna propusieron a Nil Moliner como uno de los artistas que debería subirse al escenario del Local de Ensayo Europa FM, pero ¿qué opina él? "Europa FM me encanta, así que contad conmigo. Me comprometo", responde.