CON JUANMA ROMERO EN 'ME PONES'

El kit de emergencia de Loli llevaría sí o sí pastillas para el estreñimiento: "Se me paraliza el cuerpo"

Loli, oyente de Me Pones de Linares (Jaén), ha comentado a Juanma Romero que en su kit de emergencia no podrían faltar ni una almohada ni sus pastillas para el estreñimiento. "Yo creo que eso le pasa a mucha gente, pero yo me puedo tirar ocho días en un hotel y ocho días que no voy... Se me paraliza el cuerpo", bromea en directo.