CON JUANMA ROMERO EN 'ME PONES'

Maite se llevó una curiosa sorpresa mientras limpiaba su piso recién comprado

Juanma Romero ha hablado con Maite, quien no esperaba encontrarse con una urna con cenizas mientras limpiaba el piso que acababa de comprar en pandemia. Nuestra oyente cuenta en Me Pones que tuvo que llamar a la mujer que le vendió la viviendo, a quien dijo: "Oye, mira, que tienes aquí a tu madre. Una cosa es que vacíe el piso porque no podéis venir, y otra que no me digas que tenéis aquí a tu madre", explica ante la risa del presentador.