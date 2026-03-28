EN 'ME PONES' CON JUANMA ROMERO

Las mejores estrategias para evitar saludar a alguien

Paqui, una oyente de Me Pones en Murcia, es enfermera y tose cada vez que quiere evitar a alguien. "La gente me evita porque piensa que les puedo contagiar algo", dice. Por la calle se refugia en alguna tienda, aunque no le interese. Si no hay tiendas, coge el teléfono. Y si está en el jardín y se acerca un vecino, se agacha. "Cada vez me estoy haciendo más antisocial. Me estorba todo el mundo", bromea. ¡Escucha su conversación completa con Juanma Romero!