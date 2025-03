CON JUANMA ROMERO EN 'ME PONES'

Del odio a la amistad: la historia de Sandra y la exnovia de su marido

Juanma Romero habla con Sandra, oyente de Me Pones en Valladolid, para conocer todos los entresijos sobre su historia de amistad con... ¡la ex de su pareja! Escucha el audio y no te pierdas la anécdota completa.