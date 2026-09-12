CON JUANMA ROMERO

Se quedaron encerradas en un cementerio: "Todas las puertas estaban cerradas"

Gemma, una oyente de Me Pones en Barcelona, le ha contado a Juanma Romero una anécdota vivida con su hermana en un cementerio. "Fuimos a dejar unas flores para un familiar. En los cementerios, antes de cerrar, suena un timbre. No lo escuchamos y, cuando fuimos a salir, qué sorpresa la nuestra cuando todas las puertas estaban cerradas. Era invierno y estaba todo oscuro. Saltar la verja era imposible...". ¡Escucha el audio y descubre cómo salieron de ahí!