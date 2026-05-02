Olga Méndez, subcampeona en imitación de gaviotas: "El sonido me sale que flipas"

Iván Infante habla en directo en Me Pones con Olga Méndez, la española que ha quedado subcampeona en un concurso de imitación de gaviotas en Bélgica. ¡Escucha el audio y no te lo pierdas!

Olga Méndez comenzó a practicar este talento desde pequeña de manera "natural" por ser de Vigo. "La gaviota es perfecta para imitarla, y el sonido me sale que flipas", asegura.

Un día, en casa de un amigo, empezó a gritar a las gaviotas. "Con el tiempo, recuperé esa característica para crear un personaje de comedia, la Vane, que crea contenido irreverente con crítica medioambiental y social". Asegura que "no es la mejor aunque tenga la plata", pero sí tiene "buena actitud". ¡Nosotros hemos flipado con su demostración en Europa FM!