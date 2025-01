CON JUANMA ROMERO

Silvia felicita por adelantado a todos sus seres queridos: "Se me olvidan los cumpleaños"

Los propósitos de Año Nuevo son deseos que a veces cumplimos... y muchas otras veces no. Silvia, desde Valencia, cuenta en Me Pones que se ha rendido: es incapaz de recordar los cumpleaños de sus seres queridos. "Se me olvidan las fechas, aunque me las apunte", asegura. Por eso, Juanma Romero le ha propuesto que felicite en directo a quien quiera para todo el 2025. ¡No te lo pierdas!