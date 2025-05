EN 'ME PONES' CON JUANMA ROMERO

La surrealista respuesta de un hombre a una teleoperadora: "Estoy haciendo el amor con mi mujer"

Siempre nos quejamos de las llamadas para ofrecernos mejores condiciones en la luz o en las contrataciones telefónicas, y los oyentes de Me pones le han contado a Juanma Romero sus excusas más habituales: que estás llamando a la policía, al tanatorio, que estás en un velatorio, que eres menor de edad, que eres el o la asistente y que los dueños de la casa no están... Pero Ana, una teleoperadora, ha sorprendido al contar su experiencia al otro lado del teléfono, pues un hombre le contestó que estaba haciendo el amor, y para que no lo llamara más tarde le aseguró que duraba mucho en la cama e iba a repetir. ¡Escucha la hilarante historia!