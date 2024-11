Amparo Prats, centenaria y futbolera: "La radio era mi compañera, de día y de noche"

Te interesa Consuelo Guerra desvela sus secretos para llegar a ser centenaria

Julia Jiménez, Benita Melero, Joan Carulla, Teodora Fernández, Martina Durán... La familia de la Generación radio sigue creciendo, una generación centenaria que este 2024 cumple los mismos años que la radio.

Esta vez, Juanma Romero entrevista desde Valencia a Amparo Prats, una mujer que nació el 16 de abril de 1924, familiar y muy trabajadora. Primero trabajó en un establecimiento de paquetería, y luego se lanzó al mundo del comercio.

Sin embargo, lo que mejor define a Amparo es su fanatismo por el fútbol. "Es mi pasión. Siempre he ido, desde jovencita. Me acostumbré a ir y dejé todos los cines y teatros y el fútbol es lo que más me gustaba, y sigue gustándome", reconoce. Hasta los 93 años, la centenaria ha estado abonada Valencia Club de Fútbol. ¡Hasta tenía su nombre puesto en el asiento y le hicieron un homenaje!

Su pasión por la radio y la música

Más allá del fútbol, la radio es otra de sus grandes pasiones. "La radio era mi compañera, de día y de noche. Siempre la tenía puesta porque me gustaba, oía todo lo que hacían. Estaba en la tienda la radio puesta, y en casa igual. Me acostaba con una radio pequeñina hasta que me dormía", asegura Amparo.

En cuanto a sus artistas favoritos, lo tiene claro: Antonio Machín, Julio Iglesias y Dyango.

Su secreto para cumplir 100 años

Amparo, al igual que otros muchos miembros de la Generación radio, considera que el secreto para que una persona consiga ser centenaria es "hacer una vida sana". "Así parece que duras mejor", dice.

"Llevar una vida sana. No me gusta beber, no me gusta fumar, tampoco me gusta trasnochar... No sé, a mí me gusta el fútbol", añade ante las risas de Juanma Romero.