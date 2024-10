Visitación Villasevil, una centenaria con carácter: "He trabajado como una burra"

Te interesa María Rosario Galán, la centenaria que siempre se iba a dormir con la radio puesta

Me Pones continúa expandiendo su especial Generación radio: 100 años de radio con oyentes centenarios con una entrevista muy especial a Visitación Villasevil, quien ha conseguido ser centenaria el pasado 2 de julio.

La vida de esta mujer no ha sido sencilla. Visitación vivía en un pueblo de Toledo cuando estalló la guerra. A sus 12 años, tuvo que marcharse a Madrid, y cuando regresó a su tierra natal descubrió que habían saqueado su hogar.

Para ganarse la vida, tuvo que ponerse a trabajar: "Estuve en una casa del pueblo. Tenía que fregar los suelos de rodillas... no había compasión", le cuenta a Juanma Romero. Después, trabajó en el campo.

Su bonita historia con la radio

Visitación se casó, y en la entrevista cuenta una anécdota entre su marido y la radio. El hombre llegó un día a casa y le contó a su mujer que había hecho una entrevista para la radio, y que tuvo la oportunidad de hacer sonar Angelitos negros, una canción de Antonio Machín.

Después de aquello, su marido compró la radio, y Visitación la escuchaba siempre que podía en sus ratos libres: "Me gustaba, de verdad".

El secreto de Visitación Villasevil para llegar a los 100 años

Visitación reconoce que no sabe cuál es el secreto que te permite llegar a ser centenaria: "No lo sé, porque yo he trabajado mucho. He trabajado como una burra", le contesta a Juanma.

Una profesional de Sanitas, encargada de cuidar de Visitación, se une a la entrevista para confesar que uno de sus secretos es la mala leche: "La mala leche la tengo porque veo cosas que no me gustan", dice nuestra centenaria.

De hecho, Visitación cuenta que, cuando sus amigas le preguntan por sus pendientes, a veces les contesta diciendo: "A ti qué c*ño te importa".