Los secretos de la centenaria Teodora Fernández para llegar a los 100 años con su energía y vitalidad

En este año se han cumplido 100 años de radio en España y en Me Pones hemos querido contactar con nuestros oyentes centenarios para que nos cuenten sus mejores recuerdos con este aparato que hace tanta compañía.

Tras charlar con Julia Jiménez, Benita Melero y Joan Carulla ha llegado el turno de Teodora Fernández, una oyente muy querida de Palencia que cumple 100 años el 9 de noviembre de 2024 y tiene seis bisnietos. Juanma Romero ha charlado nuestra centenaria del mes a través de videollamada y nos ha contado muchas anécdotas que no podemos dejar pasar.

"Estuve sirviendo en un bar muchos años y teníamos la radio. Entonces no había televisiones, la radio estaba siempre puesta", nos ha empezado contando Teo, así la llaman, sobre su primera toma de contacto con ella.

Y es que cuando ella era joven todavía no había muchas facilidades e inventos que hoy tenemos que no existían, y hasta nos ha contado que tenía que esperar a que la gallina pusiera un huevo para poder comer. Pero eso no le ha impedido nunca vivir la vida como quiso: con el tiempo Teodora dejó la barra del bar y el campo, y montó su propia tienda de ultramarinos, con mucho éxito.

Pero todo no era trabajar, también le encantaba viajar, y pudo disfrutar de ello tras jubilarse. Siempre le ha gustado mucho disfrutar de a vida y tiene mucho don de gentes."Haciendo siempre el chivorro, lo pasábamos de bien", ha recordado muy risueña.

Teo nos ha contado que ella siempre buscaba la juerga, por eso mismo estuvo conduciendo hasta los 89 años, que se dice pronto, pero eso resalta la vitalidad que ha tenido siempre. "No hay mal que 100 años dure, pues mira yo donde estoy, todavía tengo humor para celebrarlo", ha asegurado, señalado que ese día va a invitar a toda su familia a comer a un restaurante

Pero todos queremos saber lo mismo: ¿Cuál es su secreto para llegar a los 100?: "Estar siempre contenta y hablar con la gente y tener contacto, lo que es la vida, acordarnos de lo que hemos hecho", nos ha desvelado.

¡Nos ha encantado charlar con ella!