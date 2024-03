Julia Jiménez repasa sus primeros recuerdos como oyente de radio y nos cuenta su secreto de centenaria

En Me Pones nos hemos propuesto celebrar el centenario de la radio con la mejor compañía y, desde que empezó 2024, Juanma Romero charla cada mes en el programa con un oyente coetáneo.

Este sábado lo ha hecho con Julia Jiménez, que cumplió 100 años en enero y lo celebró por todo lo alto en una fiesta con mariachis en Mallorca, donde tiene fijada su residencia desde hace años. Nacida en Albacete, primero se instaló con su marido en Valencia y en 1960 se estrableció en la isla. Allí estuvo trabajando en Galerías Preciados hasta su jubilación.

De eso, y de sus primeros recuerdos como radioyente, ha charlado en el programa. Además de escuchar radioteatro en los años 50 y 60, también oía música. "Me gustaba Manolo Escobar, Antonio Molina, La Niña de la Puebla...", nos ha contado Julia, a la que también le gustaba mucho salir a bailar con su marido y padre de sus tres hijos.

Julia ha sido siempre una disfrutona y hoy sigue disfrutando con sus amigas en el club social. "A medio día me voy al bar un ratito", nos ha contado en la charla, y ha compartido también sus preferencias de la carta. "Pido café con leche... una tostadita, a veces le echo un café con leche con un poquito de azúcar, y lo voy mojando, mojando... pero como poquito".

Sobre su secreto para llegar a los 100 años asegura que no tiene ninguno, pero sí un buen consejo para vivir feliz: "No molestar a nadie, no hablar de nadie, no darle a la lengua...". En resumen, vivir su vida y no meterse en la de los demás.

La entrevista con Julia ha terminado con música... De Manolo Escobar, como no podía ser de otra manera.