Me Pones - Domingo 17 de mayo de 2025

Este sábado de Eurovisión, Juanma Romero no ha perdido la oportunidad de preguntar en Me pones sobre cómo cree la gente que quedará Melody en la gran final, pero no sin antes pedir las excusas más locas que dan los oyentes cuando reciben llamadas comerciales que no les interesan. ¡No te pierdas las cómicas respuestas entre canción y canción!